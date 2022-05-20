الشطري ينعى النواب: خسارة لرمزٍ وطني فذٍّ

بغداد - ياسين صفوان - نعى رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد الشطري، اليوم الجمعة، الشاعر العراقي مظفر النواب.



وقال الشطري في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، وللأوساط الثقافية ولجميع ذوي ومحبي شاعر العراق الكبير (مظفر النواب) الذي مثَّل برحيله خسارة لرمزٍ وطني فذٍّ في رفض الظلم والإستبداد، كما كان رحيله خسارةً لرافد لا ينضب ارتوى منه مشهد الشعر العربي والعراقي بغزير نتاجه الجمالي والفكري".



وأضاف، "نسأل الباري أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه".

