انت الان تتابع خبر تمديد عضوية العراق في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت السلطة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "وضمن جهودها ومساعيها المتواصلة مع دول الأعضاء في المنظمة العربية للطيران المدني تمكنت سلطة الطيران المدني العراقي خلال مشاركتها في اعمال الجمعية العامة السابعة والعشرون للمنظمة العربية للطيران المدني المنعقدة في المملكة المغربية - الرباط من تمديد عضوية العراق في المجلس التنفيذي لغاية نهاية عام 2024".



وأوضح البيان، أنه "نتيجة سلسلة متواصلة من المفاوضات والتفاهمات المستمرة مع الدول العربية كافة وبعد جولة من اللقاءات المتواصلة تم التصويت من قبل الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني على تمديد عضوية العراق والمجلس التنفيذي لغاية نهاية عام 2024 ، وكذلك تمديد عمل اللجان الفنية للمنظمة والتي تضم كل من ( لجنة النقل الجوي ، ولجنة السلامة الجوية ، ولجنة امن الطيران ، ولجنة الملاحة الجوية ، ولجنة البيئة)".

