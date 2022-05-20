انت الان تتابع خبر بريطانيا توفر 'لقاح الجدري' لمرض 'جدري القرود' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجدري القرود مرض فيروسي تشمل أعراضه الحمى والصداع والطفح الجلدي وعادة ما تكون خفيفة.

وهناك سلالتان رئيستان الأولى سلالة الكونجو، وهي أكثر خطورة إذ تصل نسبة الوفيات بها إلى 10 بالمئة، والأخرى هي سلالة غرب أفريقيا ويبلغ معدل الوفيات بها حوالي واحد بالمئة.وجرى رصد المرض الفيروسي لأول مرة في القرود، وعادة ما تنتقل العدوى من خلال الاتصال الوثيق وتكثر الإصابات به في غرب ووسط أفريقيا، ونادرا ما انتشر المرض في أماكن أخرى لذلك أثارت هذه الموجة الجديدة من الحالات خارج القارة الأفريقية القلق.

وسجلت بريطانيا تسع حالات من سلالة غرب أفريقيا حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وكالة الأمن الصحي البريطانية، إنه لا يوجد لقاح محدد لجدري القرود، لكن لقاح الجدري يوفر بعض الحماية.



وتشير البيانات إلى أن اللقاحات التي يتم استخدامها للقضاء على الجدري فعالة بنسبة تصل إلى 85 بالمئة ضد جدري القرود، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتم تأكيد أول حالة إصابة في أوروبا في السابع من أيار لشخص عاد إلى إنجلترا من نيجيريا حيث يتوطن جدري القرود.

ومنذ ذلك الحين، سجلت البرتغال 14 حالة، وأكدت إسبانيا سبع حالات. كما أبلغت الولايات المتحدة والسويد عن حالة واحدة لكل منهما، وسجلت السلطات الإيطالية حالة مؤكدة واحدة وتشتبه في حالتين أخريين.

وذكرت إدارة الصحة بولاية نيو ساوث ويلز، أن رجلا في الأربعينات من عمره مرض بعد عدة أيام من وصوله إلى سيدني، وظهرت عليه أعراض متوافقة سريريا مع جدري القرود.

وأضافت، في بيان، أن الرجل وأحد المخالطين من أقاربه يخضعان للعزل في المنزل.