انت الان تتابع خبر ميريام فارس تثير ضجة برقصة وفستان مكشوف (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 متابعة

نشرت الفنانة ميريام فارس فيديو عبر حسابها الخاص على موقع (انستغرام) ظهرت فيه وهي تغني وترقص في أحد الأعراس الذي أقيم في البحرين.