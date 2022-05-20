انت الان تتابع خبر ميريام فارس تثير ضجة برقصة وفستان مكشوف (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 متابعة
نشرت الفنانة ميريام فارس فيديو عبر حسابها الخاص على موقع (انستغرام) ظهرت فيه وهي تغني وترقص في أحد الأعراس الذي أقيم في البحرين.
نشرت الفنانة ميريام فارس فيديو عبر حسابها الخاص على موقع (انستغرام) ظهرت فيه وهي تغني وترقص في أحد الأعراس الذي أقيم في البحرين.
قد أثار رقص ميريام ضجة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما لفتت إطلالتها الأنظار، حيث ارتدت فستانا ناعما باللون الأسود يتميز بجرأته الكبيرة.
يذكر أن أحدث أعمال ميريام فارس، أغنية (قومي) باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب)، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.