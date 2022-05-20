انت الان تتابع خبر سلة العراق تواجه الأردن تحضيرا للتصفيات الاسيوية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-20 | 12:42
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توجه صباح الجمعة وفد المنتخب العراقي لكرة السلة، صوب العاصمة الأردنية عمان، للدخول في معسكر تدريبي تتخلله مباريات ودية مع المنتخب الأردني، قبل التوجه إلى فلسطين لخوض غمار تصفيات كأس اسيا.
واختار محمد النجار، المدير الفني للمنتخب العراقي، 12 لاعبا للمشاركة في تصفيات كأس اسيا، التي ستقام في فلسطين مطلع يونيو/حزيران المقبل.
علي مؤيد، إيهاب حسن، كرار جاسم، عبد الله مجيد، فريد رعدي، حسان علي، محمد صلاح، محمد أمين، مراد علي، نورس ضرار، جاسم محمد، دي ماريو مايفليد.
يذكر أن المنتخب العراقي، سبق له أن عسكر في مدينة دهوك لمدة 10 أيام، وأكمل تحضيراته في العاصمة بغداد بمشاركة أغلب لاعبيه، باستثناء دي ماريو الذي سيلتحق بالوفد في معسكر عمان.
وتضم قائمة اللاعبين كلا من:
علي مؤيد، إيهاب حسن، كرار جاسم، عبد الله مجيد، فريد رعدي، حسان علي، محمد صلاح، محمد أمين، مراد علي، نورس ضرار، جاسم محمد، دي ماريو مايفليد.
يذكر أن المنتخب العراقي، سبق له أن عسكر في مدينة دهوك لمدة 10 أيام، وأكمل تحضيراته في العاصمة بغداد بمشاركة أغلب لاعبيه، باستثناء دي ماريو الذي سيلتحق بالوفد في معسكر عمان.
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