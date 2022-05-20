سلة العراق تواجه الأردن تحضيرا للتصفيات الاسيوية

واختار محمد النجار، المدير الفني للمنتخب العراقي، 12 لاعبا للمشاركة في تصفيات كأس اسيا، التي ستقام في فلسطين مطلع يونيو/حزيران المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من:

علي مؤيد، إيهاب حسن، كرار جاسم، عبد الله مجيد، فريد رعدي، حسان علي، محمد صلاح، محمد أمين، مراد علي، نورس ضرار، جاسم محمد، دي ماريو مايفليد.



يذكر أن المنتخب العراقي، سبق له أن عسكر في مدينة دهوك لمدة 10 أيام، وأكمل تحضيراته في العاصمة بغداد بمشاركة أغلب لاعبيه، باستثناء دي ماريو الذي سيلتحق بالوفد في معسكر عمان.