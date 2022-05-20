بالوثيقة.. تحريك دعوى جزائية ضد وزير النفط لامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية

وبحسب وثيقة صادرة عن السلامي حصلت عليها الخليج 365، فإنه "بالنظر للامتناع الحاصل من وزير النفط احسان عبد الجبار عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية وعدم توجيه انذار رسمي الى حكومة اقليم كردستان او وزارة الثروات الطبيعية بتسليم النفط الخام المصدر من أراضي الاقليم، وحيث ان الافعال المذكورة تشكل جريمة امتناع عمدي عن تطبيق القرارات الصادرة من القضاء ومعاقب عليها وفق المادة (329) من قانون العقوبات العراقي فضلا على انها تشكل اضرارا عمديا بالمال العام ومجرمة وفق المادة (340) من قانون العقوبات".ووفق الوثيقة، طلب النائب "تحريك دعوى جزائية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموما اليه وموظفي وزارته المشتركين في هذه الجريمة الموجهة ضد ثروات الشعب وامواله المحمية بموجب نصوص الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية".