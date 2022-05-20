انت الان تتابع خبر هل يمكن الطعن بمقترح قانون الامن الغذائي؟ خبير قانوني يفسر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، ان مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية والذي استكملت القراءة الاولى له داخل قبة البرلمان سيكون بعيدا عن الطعن به داخل المحكمة الاتحادية لعدة أسباب.

