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هل يمكن الطعن بمقترح قانون الامن الغذائي؟ خبير قانوني يفسر

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، ان مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية والذي استكملت القراءة الاولى له داخل قبة البرلمان سيكون بعيدا عن الطعن به داخل المحكمة الاتحادية لعدة أسباب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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