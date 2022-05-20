انت الان تتابع خبر مجمع 'المحبة السكني': تلكؤ وتأخير وشقق لم تُبنَ أصلًا!‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تظاهر عدد من المواطنين أمام مجمع المحبة السكني الواقع بمنطقة السيدية ببغداد وذلك للمطالبة بتسليمهم الشقق عقب التأخر الذي تجاوز سنوات دون ادنى انجاز.

أمام بوابته، يقف أصحاب الشقق التي لم تبنى اصلا. مجمع المحبة السكني الواقع في منطقة السيدية.. لم ينشئ سوى واجهة مكونة من عمارات معدودة تاركا بقية المستفيدين على قائمة الانتظار التي طال أمدها.

أحد الأطراف الرئيسة التي يلقي عليها المستفيدون باللائمة هي هيأة الاستثمار ..باعتبارها المسؤول بالتوازي مع متعهدي تنفيذ البناء.