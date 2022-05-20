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مجمع 'المحبة السكني': تلكؤ وتأخير وشقق لم تُبنَ أصلًا!‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - تظاهر عدد من المواطنين أمام مجمع المحبة السكني الواقع بمنطقة السيدية ببغداد  وذلك للمطالبة بتسليمهم الشقق عقب التأخر الذي تجاوز سنوات دون ادنى انجاز.

أمام بوابته، يقف أصحاب الشقق التي لم تبنى اصلا. مجمع المحبة السكني الواقع في منطقة السيدية.. لم ينشئ سوى واجهة مكونة من عمارات معدودة تاركا بقية المستفيدين على قائمة الانتظار التي طال أمدها.

 

أحد الأطراف الرئيسة التي يلقي عليها المستفيدون باللائمة هي هيأة الاستثمار ..باعتبارها المسؤول بالتوازي مع متعهدي تنفيذ البناء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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