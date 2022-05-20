إيران تزيح الستار عن 'آروم‌ ست'

بغداد - ياسين صفوان - أزاحت إيران، اليوم الجمعة، الستار عن القمر الصناعي آروم‌ ست"، وهو صناعة محلية بأياد إيرانية، وذلك في مدينة آرومية مركز محافظة أذربيجان، الواقعة شمال غربي إيران.



أفادت وكالة فارس، بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أزاح الستار عن القمر "آروم‌ ست" الذي صنعه علماء شبان إيرانيون، لدى وصوله مدينة آرومية، صباح اليوم الجمعة.

جاءت عملية إزاحة إبراهيم رئيسي الستار عن القمر الصناعي لدى تفقده معرض الإنجازات الجوفضائية الإيرانية، الذي يضم طائرات خفيفة وشبه خفيفة يتم صناعتها في مراكز النمو، التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني.

واطلع الرئيس الإيراني على سير العمل في صنع الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية التي يصنعها الباحثون الإيرانيون بأنفسهم في مدينة آرومية، في وقت استمتع فيه إبراهيم رئيسي إلى العلماء الشبان الإيرانيين لتوضيحاتهم وشروحاتهم للطائرات الخفيفة والمسيرة والأقمار الصناعية، التي تم إنتاجها على أيديهم.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مؤخرا، عن إطلاق "القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني "نور 2" من صحراء شاهرود باستخدام ناقل أقمار ثلاثي المراحل ووضعه في مدار على علو 500 كيلومتر.

وذكرت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، أن "مهمة هذا القمر هي القياس والاستطلاع"، مشيرة أنه "تم وضع القمر الصناعي "نور 2" بسرعة 6.7 كم /ث وفي عضون 480 ثانية بعد الإطلاق تم وضعه في مدار 500 كم"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

واعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، "الإطلاق الناجح للقمر الصناعي "نور 2" مؤشرا للانتصار في المعركة التكنولوجية ضد الأعداء".

وقال سلامي، خلال مشاركته في مراسم إطلاق القمر الصناعي "نور 2" في المدار، إن "إيران أول بلد مسلم يضع قمرا صناعيا في المدار"، مؤكدا أن "هذا الإنجاز ليس مجرد عمل تقني وإنما التغلب على الإرادات التي كانت تحاول منعنا من الوصول للفضاء".