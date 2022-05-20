تركيا تعلن قتل 23 عنصراً من العمال الكردستاني في العراق وسوريا

ونقلت وكالة الأناضول التركية، بياناً عن الوزارة جاء فيه، أن "وحدات الجيش تمكنت من تحييد 4 من تنظيم بي كا كا الانفصالي في منطقة عملية المخلب القفل شمالي العراق".

وأضافت، أن "الجيش التركي تمكن من تحييد 19 من تنظيم بي كا كا في منطقتي نبع السلام، ودرع الفرات شمالي سوريا".

