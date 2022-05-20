انت الان تتابع خبر تركيا تعلن قتل 23 عنصراً من العمال الكردستاني في العراق وسوريا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة
أعلنت وزارة الدفاع التركية، قتل 23 عنصراً من حزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه أنقرة على لائحة الإرهاب، في شمالي العراق وسوريا.
ونقلت وكالة الأناضول التركية، بياناً عن الوزارة جاء فيه، أن "وحدات الجيش تمكنت من تحييد 4 من تنظيم بي كا كا الانفصالي في منطقة عملية المخلب القفل شمالي العراق".
وأضافت، أن "الجيش التركي تمكن من تحييد 19 من تنظيم بي كا كا في منطقتي نبع السلام، ودرع الفرات شمالي سوريا".
وأضافت، أن "الجيش التركي تمكن من تحييد 19 من تنظيم بي كا كا في منطقتي نبع السلام، ودرع الفرات شمالي سوريا".