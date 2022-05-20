واشنطن: موسكو تستخدم الغذاء سلاحاً لتحقيق ما تريده

ورفض مسؤول كبير في موسكو في وقت لاحق هذه المزاعم، قائلا إن الروس "ليسوا أغبياء" ولن يصدروا الغذاء وهم يخضعون لعقوبات صارمة.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، ناشد بلينكن روسيا الكف عن محاصرة الموانئ الأوكرانية.



وقال "يبدو أن الحكومة الروسية تعتقد أن استخدام الغذاء سلاحا سيساعد في تحقيق ما لم يفعله غزوها، وهو تحطيم معنويات الشعب الأوكراني"، مشيراً إلى أن "الإمدادات الغذائية لملايين الأوكرانيين وملايين آخرين حول العالم يحتجزها الجيش الروسي حرفيا رهينة".

وتسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة.

ويمثل إنتاج روسيا وأوكرانيا معا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية. وأوكرانيا دولة رئيسية لتصدير الذرة والشعير وزيت دوار الشمس وزيت بذور اللفت، بينما تمثل روسيا وروسيا البيضاء التي دعمت موسكو في حربها في أوكرانيا، أكثر من 40 بالمئة من الصادرات العالمية من البوتاس، الذي يستخدم سمادا.



وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، على تيليغرام، إن الروس ماهرون في إنتاج المواد الغذائية المطلوبة في جميع أنحاء العالم في ظل الظروف المناسبة.

وكتب ميدفيديف الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يقول "كل شيء يبدو غير منطقي، فمن ناحية يتم فرض عقوبات مجنونة بينما هناك من ناحية أخرى مطالب بتوفير الغذاء".