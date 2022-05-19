القضاء يدعو القوى السياسية الى عدم ادخاله في خلافاتهم

بغداد - ياسين صفوان - دعا مجلس القضاء الاعلى، الخميس، القوى السياسية الى عدم ادخاله في خلافاتهم، معتبراً أنه ليس طرفا في الخلافات السياسية.

وقال المجلس في بيان، إن "الدستور يؤكد على استقلال القضاء ومجلس القضاء الاعلى يحرص دوما على استقلاليته وحياديته وهو ليس طرفا في الخلافات السياسية بل ان قراراته هي نتاج حيثيات كل قضية والادلة المتوفرة فيها".

وأضاف المجلس "ندعو جميع القوى السياسية الى عدم ادخال القضاء في خلافاتهم وعدم التسبب بالمساس بمكانة القضاء في المجتمع"، مشدداً بالقول "اذا كانت هناك اعتراضات لطرف سياسي على قرار من القرارات عليه اتباع السياقات القانونية في معالجتها".