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انت الان تتابع خبر تحذير من محاولات إضعاف القضاء.. 'سترتد على من يسعى لها' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حذرت عضو مجلس النواب، حنان الفتلاوي، اليوم الخميس، من محاولات إضعاف مجلس القضاء الأعلى، فيما وصفت تلك المحاولات بـ"البائسة".
وقالت الفتلاوي في تغريدة تابعتها الخليج 365، إن "محاولات الاستحواذ على القضاء أو محاولات إضعافه هي محاولات بائسة وسترتد على من يسعى لها".
وأضافت، أن "القضاء هو حصن الدولة الأخير فأبعدوه عن صراعاتكم يا ساسة العراق.. عليكم ان تحترموا احكام القضاء سواء كانت لكم او عليكم".
وفي وقت سابق، أشاد مراقبون، بقرارات مجلس القضاء الأعلى، فيما رفضوا بشكل تام أي تشكيك بنزاهتها.
وأضافت، أن "القضاء هو حصن الدولة الأخير فأبعدوه عن صراعاتكم يا ساسة العراق.. عليكم ان تحترموا احكام القضاء سواء كانت لكم او عليكم".
وفي وقت سابق، أشاد مراقبون، بقرارات مجلس القضاء الأعلى، فيما رفضوا بشكل تام أي تشكيك بنزاهتها.