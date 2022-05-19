تحذير من محاولات إضعاف القضاء.. 'سترتد على من يسعى لها'

وقالت الفتلاوي في تغريدة تابعتها الخليج 365، إن "محاولات الاستحواذ على القضاء أو محاولات إضعافه هي محاولات بائسة وسترتد على من يسعى لها".

وأضافت، أن "القضاء هو حصن الدولة الأخير فأبعدوه عن صراعاتكم يا ساسة العراق.. عليكم ان تحترموا احكام القضاء سواء كانت لكم او عليكم".



وفي وقت سابق، أشاد مراقبون، بقرارات مجلس القضاء الأعلى، فيما رفضوا بشكل تام أي تشكيك بنزاهتها.