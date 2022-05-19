مجلس النواب يرفع جلسته

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الاربعاء المُقبل الساعة ١١ صباحاً".

وكان مجلس النواب، قد عقد في وقت سابق من اليوم، جلسة انهى خلالها تقرير ومناقشة مقترح قانون "حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، كما انهى القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.

