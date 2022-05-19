نائب: مبادرة المستقلين الحل الوحيد لتجاوز الانسداد السياسي

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أكد النائب المستقل ياسر الحسيني، اليوم الخميس، ان مبادرة النواب المستقلين هي الحل الوحيد لانهاء حالة الانسداد السياسي.



وقال الياسري في حديث للسومرية، ان "المبادرة التي تم طرحها من قبل النواب المستقلين هي الحل الوحيد لانهاء حالة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد"، داعيا "القيادات والقوى السياسية الى التفاعل معها بشكل وطني".

واضاف ان "كل المبادرات السياسية التي تم طرحها من قبل القوى السياسية ومحاولات تشكيل الحكومة باءت بالفشل واوصلتنا الى الانسداد السياسي".

وفي وقت سابق، أكد النائب المستقل حسين عرب للسومرية نيوز، ان "ما وضعه النواب المستقلين خلال أيام من الحوارات هو الحل الوحيد للانسداد السياسي في العراق"، لافتا الى ان "عدد النواب المستقلين ضمن المبادرة يتجاوز الاربعين نائبا وهو العدد الاكبر بالنسبة للنواب المستقلين والكتل الناشئة ونعتقد أن ما تضمنته المبادرة هي رؤية واقعية وحقيقية على اعتبار أن ما وصل اليه الاخرون هو انسداد حقيقي".

وطرح النواب المستقلون، الأحد الماضي، مبادرة من سبع نقاط لإنهاء حالة الانسداد السياسي.

وتضمنت المبادرة، بحسب وثائق وردت لـ الخليج 365، "التأكيد على ضرورة تحقيق الاستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها ومنها تشكيل الحكومة، وتشكيل كتلة نيابية تضم النواب المستقلين فيما دعت الكتل الأخرى إلى التكتل معها لتشكيل الكتلة الأكبر".

كما تضمنت التأكيد على "أن يتسم رئيس مجلس الوزراء بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة، مع وجوب الحد من هدر الثروات الوطنية".

وطالبت بتعهد الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة أسباب المعارضة الفاعلة وضمان الفصل التام بين عمل الأغلبية السياسية والمعارضة، فيما أشارت إلى أن اختيار رئيس الجمهورية يكون وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي.

أخيراً، أكد المستقلون، على أن "يتضمن البرنامج الحكومي إنهاء المظاهر المسلحة وتطبيق القانون على الجميع".