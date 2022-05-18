انت الان تتابع خبر واشنطن تعلن إعادة فتح سفارتها في كييف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إعادة افتتاح سفارة بلاده في العاصمة الأوكرانية كييف، قائلا إن "النجوم والخطوط تحلقان فوق السفارة مرة أخرى".

