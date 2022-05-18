مسؤول في المالية: نهج الوزارة لا يروق الفاسدين

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة المالية حسن المكوطر، الاربعاء، أن نهج الوزارة لا يروق للفاسدين، مشيراً الى أن الوزارة قطت شوطاً كبيراً من الاصلاحات الهيكلية.



وقال المكوطر في تصريح صحافي، "قطعت الوزارة بجميع مفاصلها شوطا كبيرا من الاصلاحات الهيكلية الجوهرية التي تصب لصالح تقويم اداء الوزارة ودوائرها وفق منهج مهني يحقق اداء واجباتها والتزاماتها على النحو الذي يضمن تحقيق العدالة والشفافية".

وأضاف "بالتالي هذا النهج لا يروق للفاسدين وممن يتصيدون بالماء العكر، وهم بين حين وآخر يتحينون الفرص لتوجيه سهامهم المسمومة للانتقاص من اداء الوزارة وشخوصها".