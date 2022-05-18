الهند تعلن عصراً ذهبياً للتطوير

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهند عن عصر ذهبي للتطوير عن تسجيل ارقم قياسية جديدة في المشاريع.

وعندما تم إلغاء المادة 370 من النص المؤقت في الدستور الهندي (5 أغسطس 2019)، وعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ووزير الداخلية الاتحادي أميت شاه، سكان منطقة الهيمالايا بأن الفجر الجديد قد اندلع وسترتقي إلى آفاق جديدة.



وركزت الحكومة وفق بيان حكومي، على تطوير البنية التحتية على قدم المساواة مع الولايات والأقاليم النقابية الأخرى في جميع أنحاء البلاد. كان الافتقار إلى البنية التحتية الكافية في الماضي عقبة رئيسية في نمو الاقتصاد، ومهدت الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة في السنوات الثلاث الماضية لإزالة العوائق، وتسريع القرارات المتعلقة بالموافقات لتنفيذ المشاريع في الوقت المناسب.

وكان العامان الماضيان العصر الذهبي للتطور في تاريخ جامو وكشمير على الرغم من جائحة كوفيد الذي أحدث الفوضى. في الفترة من 2021 إلى 2222 ، حققت إنجازا بارزا بلغ 50،726 مشروعا وهو أعلى بخمس مرات من رقم 2018 البالغ 9229 مشروعا.

