انت الان تتابع خبر الخام الأمريكي نحو أدنى مستوى منذ 1987 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، هبوط مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1987م.
وبحسب البيان، فإن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي إلى حوالى 528 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1987.
إلى ذلك، أظهرت البيانات أنّ معدّل تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي الأميركي ارتفع إلى 95 في المئة، وهو الأعلى منذ تموز (يوليو) 2018 .
إلى ذلك، أظهرت البيانات أنّ معدّل تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي الأميركي ارتفع إلى 95 في المئة، وهو الأعلى منذ تموز (يوليو) 2018 .