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الخام الأمريكي نحو أدنى مستوى منذ 1987

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بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، هبوط مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1987م.
وبحسب البيان، فإن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي إلى حوالى 528 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1987.

إلى ذلك، أظهرت البيانات أنّ معدّل تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي الأميركي ارتفع إلى 95 في المئة، وهو الأعلى منذ تموز (يوليو) 2018 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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