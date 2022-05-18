الخام الأمريكي نحو أدنى مستوى منذ 1987

وبحسب البيان، فإن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي إلى حوالى 528 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1987.

إلى ذلك، أظهرت البيانات أنّ معدّل تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي الأميركي ارتفع إلى 95 في المئة، وهو الأعلى منذ تموز (يوليو) 2018 .

