العراق يهنئ لبنان بنجاح الانتخابات البرلمانية

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، وقوف العراق الدائم إلى جانب لبنان، فيما بارك نجاح الانتخابات النيابية اللبنانية.



وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "قدّم في اتصال هاتفي، تهانيه إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بمناسبة نجاح إجراء الانتخابات التشريعية اللبنانية، معرباً عن مساندة العراق للبنان الشقيق حكومةً وشعباً وهو يحقق هذه الخطوة الديمقراطية المعبرة عن إرادة الشعب اللبناني، وتطلعاته لترسيخ الاستقرار، وبناء الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة".



وأكد الكاظمي ، على "عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشدداً على وقوف العراق الدائم إلى جانب لبنان في أزمته؛ من أجل تعزيز أمن المنطقة، وتحقيق إرادة شعوبها المحبّة للسلام".

