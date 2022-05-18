وجه خطاباً للكاظمي.. وثيقة تظهر 'عدم قدرة' معن بإجراء تغيير منصب داخل أمانة بغداد

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أظهرت وثيقة صادرة عن علاء معن، الذي كان يشغل منصب أمين بغداد، مخاطبته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإنهاء تكليف عمار موسى كاظم من وكالة الأمانة للشؤون البلدية.



وقال معن، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها الخليج 365: "رصدنا ضعفاً بأداء ومتابعة وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية للدوائر التابعة له، مما أدى إلى ظهور تقصير في عمل الدوائر، مما أثر سلباً على تنفيذ المشاريع المخطط لها، وتأخير سرعة الإنجاز".



ووفق الوثيقة، فإن معن خاطب الكاظمي، لإنهاء تكليف كاظم من منصبه، وتكليف سمير رحيم شهيب، مدير بلدية الكرادة، بدلاً عنه.