قرار جديد من تربية صلاح الدين بشأن الامتحانات النهائية

أعلنت مديرية تربية محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، تمديد امتحانات المراحل غير المنتهية إلى 25 أيار 2022.

وقالت مديرية تربية المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تقرر تمديد الامتحانات للمراحل غير المنتهية الى يوم5/25، وذلك بسبب تعطيل الدوام بسبب الظروف المناخية في المحافظة".

وأضافت، "في حال وجود مركز امتحاني للصف السادس الابتدائي يكون تأدية الامتحان في الدوام الظهري".