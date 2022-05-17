انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. شخص يقتل شقيقته بـ5 اطلاقات نارية في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "منطقة الحواتم في الكوفة، شهدت اليوم مقتل فتاة تولد 2001 بخمسة اطلاقات نارية من قبل أخيها".

وأضاف، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الجريمة هو خروج الفتاة مع شخص غريب"، مبينا ان "التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة كافة ملابسات الجريمة".

