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المدرب الجديد لمانشستر يونايتد يرفض الاستسلام في صفقة دي يونج

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-17 | 13:19

المدرب الجديد لمانشستر يونايتد يرفض الاستسلام في صفقة دي يونج

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الخليج 365 - رياضة

يرفض الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، الاستسلام في صفقة مواطنه فرينكي دي يونج نجم .

وزعمت العديد من التقارير أن تين هاج طلب من إدارة مانشستر يونايتد حسم صفقة دي يونج.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، على حسابه بموقع "تويتر": "فرينكي دي يونج يضع المشاركة في كأولوية في تحديد مستقبله".


وفشل الشياطين الحمر في حجز مقعد مؤهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وأضاف رومانو: "دي يونج سيكون سعيدًا بالبقاء مع برشلونة، لا سيما أن المدرب تشافي هيرنانديز يطلب استمراره، لكن مصيره يعتمد على العروض التي سيحصل عليها".

واختتم خبير الانتقالات: "سيحاول مانشستر يونايتد حسم الصفقة مرة أخرى، من خلال عمل تين هاج على تغيير رأي لاعبه السابق (دي يونج)".

وقالت تقارير إن برشلونة قد يضطر لبيع دي يونج في الميركاتو الصيفي لأسباب اقتصادية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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