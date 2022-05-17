انت الان تتابع خبر ثلاث لجان نيابية تختار رئاساتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "لجنة النزاهة اختارت النائب ناهدة الدايني رئيسا للسن، فيما تم اختيارالنائب عالية نصيف نائبا اولا، والنائب هريم كمال خورشيد نائبا ثانياً".وأضاف البيان، أن "لجنة الخدمات والاعمار النيابية اختارت النائب محمه خليل قاسم رئيسا لها، فيما تم اختيار باقر كاظم ناصر الساعدي نائبا اولاً للجنة، وعدنان برهان محمود نائباً ثانياً".

وتابع، أن "لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، اختارت علي يوسف الموسوي رئيس السن، ومحمد نوري عبد ربه نائب اولاً، وموفق حسين نائب ثانياً".

