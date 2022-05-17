ارتفاع طفيف بأسعار الذهب

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – اقتصاد

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء مع تعثر الدولار بشكل مؤقت قبيل خطاب مرتقب لرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بعدما سجل أعلى مستوى في قرابة الـ20 عاما أمس الاثنين، فيما تراجعت أسعار النفط.



ولمع المعدن الأصفر مع انخفاض الدولار، وزاد في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1825.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0218 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1825.60 دولار للأوقية، وفقا لرويترز.

واستقر مؤشر الدولار بعد تراجعه عن أعلى مستوى في قرابة الـ20 عاما أمس الاثنين.

ويزيد انخفاض الدولار جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

لكن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام زاد، الأمر الذي حد من الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 21.56 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 945.76 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2002.17 دولار للأوقية.