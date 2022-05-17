انت الان تتابع خبر أين سيلعب لويس سواريز بعد الرحيل عن أتلتيكو مدريد؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عرف الجمهور الأوروغواياني سواريز في كأس العالم 2010، إذ كانت أول مشاركة له مع منتخب بلاده أوروغواي، وحينها كان أحد نجوم أياكس؛ لكنه لم يلفت الأنظار بأدائه فقط مع الثيليستي، بل بلقطته الشهيرة في مباراة ربع النهائي ضد غانا.كانت هذه اللقطة هي الظهور الأول المثير للجدل للاعب الشاب حينها، حيث أخرج الكرة من المرمى بيده على طريقة حراس المرمى ونال بالفعل البطاقة الحمراء، وبعد إضاعة أسامواه ركلة الجزاء وتأهل أوروغواي بركلات الترجيح أصبح لويس سواريز بطلًا شعبيًا في بلاده.

والآن، نعود إلى اللحظة الراهنة التي ودّع فيها النجم الأوروغواياني أتلتيكو مدريد، ونحاول الإجابة عن سؤال انتشر سريعًا خلال الساعات الأخيرة، وهو عن النادي الذي سيلعب له سواريز الموسم المقبل.



كم عمر لويس سواريز؟عمر لويس سواريز 35 عامًا، وسيكمل عامه الـ 36 مطلع العام المقبل، حيث وُلِد في 24 يناير 1987 في مدينة سالتو بأوروغواي.

انضم سواريز وهو في الرابعة من عمره لأكاديمية أرتيغاس دي سالتو ليتعلم لعب كرة القدم، وبعد ثلاث سنوات في عام 1994 انتقل إلى أوريتا الذي ظل فيه حتى عام 2000، لينضم بعد ذلك لنادي ناسيونال وتحديدًا لفريق الشباب.

تدرّج سواريز في فرق الشباب حتى لعب مع الفريق الأول في موسم 2005-2006، وبعد موسم واحد فقط انتقل إلى نادي غرونينغن الهولندي الذي قضى فيه موسمًا آخر قبل الرحيل إلى أياكس.

تفجّرت موهبة سواريز في صفوف الكبير الهولندي، وقضى معه 4 مواسم قبل الانتقال للإنجليزي العريق ليفربول، والذي لعب له 3 سنواتٍ حمل فيها آمال الفريق على كاهليه، وبعد ذلك رحل إلى برشلونة ليكون جزءًا من ثلاثية "MSN" بجانب ميسي ونيمار