طريقة عمل 'الحمص بطحينة'

بغداد - ياسين صفوان - يصنف الحمص من أنواع المقبلات والوجبات الخفيفة الصحية التي تقدم على مائدة كنوعٍ من المقبلات الشهية بجانب المشاوي والأطباق المختلفة، ويمكن تقديمه على العشاء مع السندويتشات والسلطات تعرفي على طريقة تحضير الحمص بطحينة بخطواتٍ سهلة وبسيطة.



مكونات

- عبوتان من الحمص الحب.

- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

- ملعقتان من الطحينة.

- فصان من الثوم مهروسان.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

- مكعبان من الثلج.

مكونات التقديم

- ملعقتان من زيت الزيتون البكر.

- ملعقة صغيرة من البابريكا.

- ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج المفروم.

طريقة التحضير

- غسل الحمص

تفرغ محتويات عبوتا الحمص في وعاء ويضاف لهما الماء ليسهل خروج القشرة الخارجية.

- طحن الحمص في محضرة الطعام

توضع حبوب الحمص في محضرة الطعام وتخلط خلطة أولية للحصول على خليط ناعم.

- إضافة عصير الليمون والطحينة والثوم والملح

يضاف عصير الليمون والطحينة والثوم والملح وتخلط المكونات مرة أخرى حتى نحصل على مزيج ناعم كريمي.

- إضافة عصير الليمون والطحينة والثوم والملح

تقديم الحمص

يوضع الحمص في طبق مفرود ويفرد سطحه بظهر الملعقة ويزين بزيت الزيتون والبقدونس والبابريكا ثم يقدم.