جامعة كربلاء تصدر توضيحاً بشأن تحويل الامتحانات النهائية الى النظام الالكتروني

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – كربلاء

نفت جامعة كربلاء، اليوم الثلاثاء، ماتناولته بعض الصفحات الوهمية عن تحويل الامتحانات الحضورية الى الالكترونية بسبب خطورة الوضع الامني.



وقال قسم الاعلام والعلاقات العامة بجامعة كربلاء في بيان ورد للسومرية نيوز، "ننفي ماتناولته بعض الصفحات الوهمية والتي تناقلت خبر تحويل الامتحانات الحضورية الى الالكترونية بسبب خطورة الوضع الامني وان الخبر الصحيح هو بسبب خروج منظومة التبريد عن الخدمة نتيجة الظروف الجوية مما يتطلب ايام لاعادتها للعمل وحرصا" منا على سلامة ابنائنا الطلبة نتيجة الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة سيكون الدوام الكتروني لما تبقى من هذا الاسبوع وسيتم تبليغ الطلبة بخصوص الدوام الحضوري عن طريق كلياتكم واقسامكم".

واضاف البيان، "تحذر الجامعة استغلال هذه الظروف وبث الاشاعات وعلى الطلبة عدم الانصياع لهذه الصفحات واستقبال المعلومات فقط من خلال الصفحات الرسمية التابعة للجامعة وان الجامعة بدورها ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق هذه الصفحات".