التعليم العالي تقرر تأجيل امتحانات يوم غد

بغداد - ياسين صفوان - قررت وزارة التعليم العالي، الاثنين، تأجيل امتحانات يوم غد، مشيرة الى تعديل بعض مواعيد الاختبار التنافسي.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "استشعارا للآثار الجوية المستمرة وحرصا على توفير مناخات البيئة الجامعية وظروفها الإيجابية قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل الامتحانات كافة المقررة غدا الثلاثاء الموافق 2022/5/17 في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية على صعيد الدراسات الأولية والعليا الى ما بعد التوقيتات المثبتة في جداول الاختبارات".

وأضافت أنه "في ضوء هذه المقتضيات جرى تعديل في بعض مواعيد الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا على وفق الترتيب والتوقيت الآتي، امتحان العلوم الإنسانية والاجتماعية يوم الأربعاء 2022/5/18، امتحان الطبية والهندسية يوم الخميس 2022/5/19، امتحان العلوم الصرفة والزراعية والبيطرية والإدارية والاقتصادية يوم الأحد 2022/5/22".