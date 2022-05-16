انت الان تتابع خبر قادمة من العراق.. عاصفة ترابية تصل الى دولة خليجية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توقع فلكي كويتي أن تستمر العاصفة الترابية القوية أكثر من يومين في الكويت، بعد وصولها من العراق، ودعا إلى الحيطة والحذر.

