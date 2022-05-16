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مكتب نائب يكشف حقيقة إصابة عنصرين من حمايته في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - نفى مكتب النائب مهند الخرزجي، الاثنين، إصابة عنصرين من حمايته في بغداد.

وقال المكتب في بيان، إن "وسائل الاعلام تناولت خبر بخصوص حدوث مشاجرة واطلاقات نارية بين حمايته فهي اخبار غير صحيحة".

 

وأضاف أن "هناك خلافاً عشائرياً بين اهل وذوي الحماية والحادث وقع في دار الحماية الذين ينتسبون الى قبيلة بني تميم"، مشيراً الى أن "النائب الخزرجي موجود في منزله في وقت الحادث ولا علم له بالموضوع كونه موضوع عشائري وعائلي يخصهم وعوائلهم".

 

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الأحد، بإصابة عنصرين من حماية نائب بمشاجرة وسط بغداد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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