بغداد - ياسين صفوان - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الاثنين، عن مقتل ستة عناصر من "داعش" جنوب شرق الموصل.



وقال الجهاز في بيان، إنه "بناءً على توجيه القائد العام للقوات المُسلحة المُحترم وبمعلومات دقيقة من إستخبارات أبطال الجهاز وقوات التحالف الدولي، نفذ أبطال القوة الجوية ضربة قاصمة لظهر العدو في جبال مخمور، أسفرت عن مقتل (٦) إرهابيين من بقايا عصابات داعش".



وأضاف أن "هذا الواجب جاء بالاشتراك مع أبطال البيشمركة"، مشيراً الى أن "هذه العملية تأتي إستمراراً لسلسلة الجهود المُشتركة التي تقوم بها القوات العراقية لمُكافحة فلول الإرهاب".