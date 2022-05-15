أنس الجابر تخسر لقب بطولة روما للتنس امام المصنفة الاولى عالميا

وكانت أنس جابر، تحلم في تدعيم الإنجاز الذي حققته قبل أيام في بطولة مدريد، لكنها وجدت أمامها لاعبة أكثر منها جاهزية على جميع المستويات والتي تقدمت في المجموعة الأولى (3-0) ثم حافظت على تفوقها لتنهي المجموعة لصالحها بنتيجة (6-2)، بعد 37 دقيقة.وشهدت المجموعة الثانية، نفس سيناريو المجموعة الأولى، حيث تقدمت البولندية (3-0)، ولم تترك أي فرصة للبطلة التونسية لتحقيق ريمونتادا مثلما فعلت في ربع النهائي ونصف النهائي، وأنهتها البولندية (6-2).

وبذلك تتوقف سلسلة انتصارات أنس جابر المتتالية عند 11 فوزا على التوالي، مقابل 28 انتصارا على التوالي لشفيونتيك والتتويج الخامس لها على التوالي أيضًا.

ورغم هزيمة اليوم، فقد ضمنت انس جابر التقدم للمركز السادس في التصنيف العالمي وهو أفضل تصنيف في مسيرتها المميزة.

