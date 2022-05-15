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الاتحادية تعثر على قنابر هاون وعبوات ناسفة خلال عمليات تفتيش في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن العثور على قنابر هاون وعبوات ناسفة خلال عمليات تفتيش في كركوك .
وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تفعيل العمليات الاستباقية وتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية ، نفّذت قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري وقوة من فوج مغاوير الفرقة ومفرزة من الجهد الهندسي ، عملية تفتيش المنطقة المحاذية لـ(وادي النفط) في قضاء الحويجة بكركوك ضمن قاطع مسؤولية الفوج الأول ، أسفرت عن العثور على 4 قنابر هاون مختلفة الأنواع ".

واضافت انه "في ذات السياق نفّذت قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري عملية تفتيش (وادي زغيتون) ، أسفرت عن العثور على 2 عبوات ناسفة ، قنبرة هاون ".

واشارت القيادة الى انه "تم رفعها وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي" .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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