الاتحادية تعثر على قنابر هاون وعبوات ناسفة خلال عمليات تفتيش في كركوك

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تفعيل العمليات الاستباقية وتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية ، نفّذت قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري وقوة من فوج مغاوير الفرقة ومفرزة من الجهد الهندسي ، عملية تفتيش المنطقة المحاذية لـ(وادي النفط) في قضاء الحويجة بكركوك ضمن قاطع مسؤولية الفوج الأول ، أسفرت عن العثور على 4 قنابر هاون مختلفة الأنواع ".واضافت انه "في ذات السياق نفّذت قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري عملية تفتيش (وادي زغيتون) ، أسفرت عن العثور على 2 عبوات ناسفة ، قنبرة هاون ".

واشارت القيادة الى انه "تم رفعها وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي" .

