الأنواء توضح شدة العاصفة الترابية التي ستضرب العراق غداً

وأظهرت خارطة نشرتها الهيئة، تابعتها الخليج 365، تأثر محافظات (نينوى، صلاح الدين، الانبار، بغداد، كربلاء، النجف، والمثنى) بشكل قوي، فيما محافظات (أربيل، كركوك، بابل، الديوانية، ذي قار، والبصرة) ستتأثر بشكل متوسط، في حين أن محافظات (دهوك، سليمانية، ديالى، واسط، وميسان) ستتأثر بشكل خفيف.وتشير توقعات الطقس، بأن عاصفة قوية ستضرب بغداد وعدة محافظات ابتداءً من مساء اليوم وتستمر ليوم غد بسبب مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط.

أدناه الخارطة: