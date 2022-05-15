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الأنواء توضح شدة العاصفة الترابية التي ستضرب العراق غداً

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بغداد - ياسين صفوان - بينت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، شدة العاصفة الترابية التي ستضرب العراق، يوم غد.
وأظهرت خارطة نشرتها الهيئة، تابعتها الخليج 365، تأثر محافظات (نينوى، صلاح الدين، الانبار، بغداد، كربلاء، النجف، والمثنى) بشكل قوي، فيما محافظات (أربيل، كركوك، بابل، الديوانية، ذي قار، والبصرة) ستتأثر بشكل متوسط، في حين أن محافظات (دهوك، سليمانية، ديالى، واسط، وميسان) ستتأثر بشكل خفيف.

وتشير توقعات الطقس، بأن عاصفة قوية ستضرب بغداد وعدة محافظات ابتداءً من مساء اليوم وتستمر ليوم غد بسبب مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط.

أدناه الخارطة:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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