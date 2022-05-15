القبض على سبعة متهمين بالارهاب في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الأحد، القبض على سبعة متهمين بالارهاب في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على سبعة متهمين بالارهاب خلال المتابعة الامنية التي اشرف عليها قائد شرطة بغداد ونفذها مدير شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد حيث القت مفارز سيطرة الشعب القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاولا النفاذ من السيطرة".



وأضاف أن "مفارز سيطرات التاجي وابو غريب الجديد والمعامل والدورة والتحرير ألقت على متهم واحد في كل منها وفق قضايا تتعلق بالارهاب حيث تم اقتياد الملقى القبض عليهم الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

