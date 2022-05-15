انت الان تتابع خبر روبرت ليفاندوفسكي: لن أجدد عقدي مع بايرن ميونيخ (فيديو) والان مع التفاصيل

وقال ليفاندوفسكي للصحفيين بعد انتهاء مباراة فولفسبورغ في ختام الدوري الألماني للموسم 2022/2021: "لن أوقع على عقدٍ جديدٍ، ينبغي علينا إيجاد الحل الأفضل لكلا الفريقين، أخبرت النادي بأنه في حالة قدوم عرض ينبغي علينا التفكير فيه، والتفكير فيما هو أفضل كذلك للنادي".

وتابع: "من المرجح للغاية أن هذه كانت مباراتي الأخيرة بألوان بايرن. لا يمكنني تأكيد الأمر بنسبة 100%، ولكن ربما كانت مباراتي الأخيرة. نريد إيجاد الحل الأفضل لي وللنادي".

وظهر ليفاندوفسكي وهو يودع جماهير الأليانز آرينا عقب اللقاء، الأمر الذي يسلط الضوء أكثر على إمكانية رحيله عن الفريق في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.

لماذا يرغب البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الرحيل عن بايرن ميونيخ؟

وتتوافق كلمات ليفاندوفسكي مع تصريحات حميديتش التي قال فيها: "تحدثت مع ليفا، وأخبرني في المحادثة أنه يرفض عرض تمديد عقده معنا ويريد مغادرة النادي"، مشيرًا إلى أن البولندي لديه عقدٌ يمتد حتى عام 2023 وأن بايرن ميونيخ ينوي مواصلة اعتماده على ليفاندوفسكي الموسم المقبل.

وتحدث المدير الرياضي للنادي البافاري عن دوافع البولندي للرحيل وموقف النادي من مغادرته، قائلًا: "قد أخبرني بأنه يرغب في تجربة شيء جديد؛ لكن موقفنا لم يتغير، ليفا لديه عقد مستمر حتى 30 يونيو 2023.. هذه حقيقة".

وبحسب موقع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن إعلان ليفاندوفسكي عن رغبته في الرحيل، قد يضطر إدارة بايرن ميونيخ لفتح باب المفاوضات لبيع اللاعب؛ حتى تتجنب خسارته مجانًا بعد نهاية الموسم الكروي القادم 2023/2022.

ونقل ذات المصدر عن قناة "سبورت 1" الألمانية قولها إن برشلونة أبرم اتفاقًا شفهيًّا مع ليفاندوفسكي لضمه إلى الفريق لمدة 3 مواسم، في تطوُّرٍ يأتي بالتزامن مع تصريحات مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز الذي فتح الباب أمام انضمام البولندي إلى فريقه بقوله إن العمر ليس عاملًا مهمًا طالما أن اللاعب يقدم أداءً مميزًا.

ماذا قدّم ليفاندوفسكي طيلة مسيرته مع بايرن ميونيخ الألماني؟

يُذكر أن ليفاندوفسكي انضم إلى بايرن ميونيخ صيف 2014 قادمًا من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر، ولعب مع الفريق 373 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 343 هدفًا وقدّم 72 تمريرة حاسمة، منها 50 هدفًا و7 تمريرات حاسمة في 46 مباراة خاضها في الموسم الحالي في مختلف البطولات.

وفاز ليفاندوفسكي بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ 8 مرات، آخرها في الموسم الحالي 2022/2021، وتُوج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وفاز بجائزة "فيفا" لأفضل لاعب كرة قدم مرتين.