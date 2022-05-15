'وعكة صحية' تُدخل فنانة مصرية شهيرة الى المستشفى

وانتشرت الصور الأولى لأنغام على فراش المرض، حيث تظهر يدها اليمنى موضوعة في دعامة طبية، بينما غطيَّ كتفها الأيمن بلاصقات طبية بيضاء، في حين وضعت المحاليل الطبية في كف يدها اليسرى.

وشاركت مديرة أمال الفنانة، رانيا رياض، صورة لها داخل غرفة المشفى عبر حسابها على "إنستغرام"، أرفقتها بتعليق: "ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا".

ولم يكشف بعد عن طبيعة مرض أنغام، لكن يوحي أنها سقطت وتعرضت يدها لكدمات.

والجدير بالإشارة إلى أنغام احتفلت بنجاح أغنيتها الجديدة "لوحة باهتة" الأسبوع الماضي، حيث حققت ما يقرب الـ1.4 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب".