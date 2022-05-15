وفاة فنان سوري شهير – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – فن

فجع الوسط الفني العربي، بخبر وفاة الفنان السوري ناصر الوردياني عن عمر ناهز الـ71 عامًا.



ونشرت نقابة الفنانين في سوريا_ فرع دمشق الأخبار المحزنة عبر منشور شاركوه على موقع "فيسبوك"، كتب فيه: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير ناصر وردياني.. انا لله وانا اليه راجعون".

وتوجَّه الفنان السوري قاسم ملحو عبر حسابه على فيسبوك لنعي الفنان، مُشيرًا إلى أنه توفي تزامنًا مع يوم مولده، وكتب: "الفنان ناصر وردياني في ذمة الله..رحل في يوم مولده.. الرحمة لروحك ياناصر".

وتأتي وفاة ناصر بعد خمسة أعوام على وفاة شقيقه رياض، التي توفي عن عمر ناهز الـ70 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث انتقل إلى كندا ليبدأ رحلة العلاج، لكنه توفي هناك عام 2017.

من هو ناصر الوردياني؟

هو فنان سوري قدير ولد في مدينة حلب السورية عام 1948، وهو الشقيق الأصغر للفنان الراحل رياض وردياني، متزوِّج ولديه أربع أبناء.

بدأ الوردياني مشواره الفني عام 1968 على خشبة المسرح حتى حصل على المركز الأول في مسرح الهواة عام 1974، ثم توالت أعماله في المسرح القومي والشعبي، بالإضافة إلى المسرح العمالي، ثم انضم إلى نقابة الفنانين عام 1987، وشارك في العديد من الأعمال الفنية التي غلب عليها الطابع التاريخي، ومن أبرزها: مسلسل "الجوارح"، و"الزير سالم"، و"باب الحارة"، وزمن البرغوث".

كما أن من أبرز أدواره المختار "أبو سليم" في المسلسل السوري "كوم حجر"، وشخصية "أبو جهل" في مسلسل "خالد بن الوليد".