وزير الصدر يعلن تشكيل لجنة لمتابعة قضية فساد في الناصرية ويمهلها 20 يوماً

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- ذي قار

أعلن صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، تشكيل لجنة لمتابعة قضية فساد في سيد دخيل بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار.



وقال وزير الصدر، في منشور عبر صفحته على الفيس بوك: "قبل عدّة أشهر بلغنا بأن أهالي (سيد دخيل) في محافظة الناصرية يعانون من الفـ* سـاد في قضية شط آل ابراهيم، ولذا قد تابعنا الأمر ولم يصل الى نتيجة ما".



وتابع: "ومن هنا كلّفنا رئيس الكتلة الصدرية ورئيس الهيئة السياسية وممثل عن الحنانة بمتابعة الأمر خلال مدة أقصاها 20 يوماً"، مضيفاً: "إن لم يصلوا الى نتيجة فلنا موقف آخر".