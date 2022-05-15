انت الان تتابع خبر هل يغيب 'محمد صلاح' عن نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد؟ والان مع التفاصيل

ما هي طبيعة إصابة المهاجم المصري محمد صلاح؟ قام طبيب ليفربول بفحص الساق المُصابة لمحمد صلاح لمدة دقيقتين في منتصف ملعب ويمبلي، وبعدها قرر عدم إكماله المباراة، حيث طلب من كلوب استبداله على الفور، وحاول الدولي المصري إقناع الطبيب باستكمال المُباراة وهذا ما رفضه كلوب وطبيب الريدز.

وأكد الطبيب تعرض محمد صلاح لإصابة في الفخذ، ما حال دون مواصلته على أرض الملعب ليأتي جراء استبداله كقرار احترازي.

هل يغيب صلاح عن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

من الصعب للغاية تعويض لاعب بحجم محمد صلاح، في لقاء هام بقوة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك قد يكون غيابه بمثابة صدمة لجماهير الريدز بشكل عام والمدرب يورغن كلوب بشكل خاص.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، ستظل إمكانية مشاركة صلاح مع ليفربول في نهائي البطولة محل شك، حيث قالت إن اللاعب أصيب على مستوى العضلة المقربة في الفخذ، موضحة أن التعافي من هذه الإصابة يستغرق عادة من بين 10 إلى 15 يوماً، وبالتالي قد يجد صلاح نفسه خارج النهائي المرتقب.

وقال لاعب خط وسط إنجلترا السابق جيرمين جيناس، مُعلقاً على إصابة صلاح في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور": "هذا مصدر قلق كبير، صلاح ليس من النوع الذي يتم تعويضه بسهولة".

وأتم حديثه قائلاً: "إنه يلعب الكثير من المباريات، والكثير من الدقائق، لقد قضى موسمًا طويلاً، أعرف أن معظم لاعبي ليفربول فعلوا ذلك ولكنهم شاركوا في كأس الأمم الأفريقية".

يُذكر أن محمد صلاح كان قد تعرض للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019 أمام ريال مدريد ولم يكُمل المباراة، لذلك ستكون صدمة كبيرة لو غاب عن النهائي القادم أمام النادي الملكي.

مدرب ليفربول يورغن كلوب يتحدث عن إصابة محمد صلاح

وعقب نهاية المباراة، تحدث المدرب يورغن كلوب للصحفيين عن إصابة صلاح بعد النهائي أمام تشيلسي قائلاً: "أعتقد أن إصابة محمد صلاح أسوأ قليلاً من إصابة فان دايك، أعتقد أنه بخير، وأتمنى أن يكون على ما يرام".

محمد صلاح يُطمئن جماهير الريدز: جاهز للنهائي!

وبالمقابل، نقلت الصحفية الإنجليزية "كاري براون" رد محمد صلاح بعد الإصابة التي لحقت به أمام تشيلسي من خلال تغريدة على حسابها عبر "تويتر" وجا فيه: "جاهز للنهائي مو؟ نعم أنا بخير".