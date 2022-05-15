'ريمونتادا' جديدة تقود 'أنس جابر' إلى نهائي دورة روما للتنس

الخليج 365 – رياضة

حققت نجمة التنس التونسية أنس جابر إنجازا جديدا، بوصولها إلى نهائي دورة روما المفتوحة للتنس السبت 14 مايو/ أيار، وذلك عقب تخطيها منافستها الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين لواحدة بواقع (6-4 /1-6 /7-5).



وبعد أن حسمت أنس المجموعة الأولى خلال 37 دقيقة تقريباً، تراجعت بشكل غريب في المجموعة الثانية التي آلت لصالح اللاعبة الروسية المصنّفة 23 عالمياً، لكن أنس جابر حافظت على تركيزها في المجموعة الثالثة وحسمتها بصعوبة بالغة رغم تأخرها 5-4 وامتلاك كاساتكينا فرصة حسم المجموعة.

وعدّلت جابر النتيجة بداية 5-5 قبل أن تتقدم 6-5 وتحسم المجموعة التي استمرت لقرابة 53 دقيقة بنتيجة 7-5.. وهذه المرة الثانية توالياً التي تتمكن فيها أنس جابر من حسم الأمور في اللحظات الأخيرة، بعدما فازت بمباراتها، الجمعة 13 مايو/ أيار، على اليونانية ساكاري بفضل المجموعة الثالثة.

وستواجه النجمة التونسية في النهائي، البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً بعد فوزها السهل على البيلاروسية أرينا سابالينكا 6-2 و6-1.