كردستان تكشف حقيقة سيطرة قوة كردية على 'باي حسن'

بغداد - ياسين صفوان - نفت حكومة اقليم كردستان العراق، اليوم السبت، سيطرة قوة كردية على آبار "باي حسن" النفطي في كركوك.



وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في بيان له إن "الاخبار التي يتم تداولها عن سيطرة قوة كردية على آبار باي حسن عارية عن الصحة و لا أساس لها".

وأضاف عادل أن "الدستور العراقي ينص على أن ثروات العراق هي لجميع أبناءه وليست حكرا على شركة بعينها"، مشيراً الى أن "شركة نفط الشمال تعمل منذ سنوات بشكل مخالف للدستور ودون وجود قانون النفط والغاز".

وتابع "اذا كانت شركة نفط الشمال حريصة على حل المشاكل فليتم تشريع قانون النفط والغاز حسب الدستور"، مضيفاً أن "هذه الحملات ضد حكومة الاقليم هي لأغراض سياسية وجميع الأخبار والتهم التي يتم إلتصاقها بحكومة الاقليم عارية عن الصحة ولا أساس لها".

وكانت الكتلة التركمانية في مجلس النواب استنكرت، اليوم السبت، سيطرة قوة تابعة لسلطات إقليم كردستان على آبار حقول "باي حسن" في كركوك، فيما دعت القائد العام للقوات المسلحة الى التدخل العاجل.