بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن ضبط أربعة أوكار لـ"إرهابيين" في طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، إن "قوات المقر المسيطر لعمليات طوز خورماتو تمكنت من العثور على ٤ أوكار للإرهابيين و٤ هاونات و٣ رمانات ضد الدروع و٣ أخرى ضد الاشخاص وشريط BKC".

وأضافت أن "قوات الفرقة الثامنة تمكنت من العثور على عبوة ناسفة على شكل جلكان ٢٠ لتر يحتوي على مادة C4 وعبوة ناسفة اسطوانة حديدة تحتوي على مادة C4 و٤ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم تالفة و٥ قنابر هاون عيار ٨١ ملم تالفة و٣ قنابر هاون عيار ٦٠ ملم تالفة ومقذوفي مدفع تالفة وكمية من عتاد مدفع ٧٥ ملم تالفة وصاروخ SPG9 تالف وحشوة صاروخ SPG9 تالفة ومسطرتي عبوة ومنصة اطلاق صواريخ وبطاريتي تفجير عبوة تالفة".

ولفتت الى أنه "تم تدمير وكرين قديمين للإرهابيين وكدسي من مخلفات عصابات داعش"، مشيرة الى "تمكن قوات الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية من العثور على قنبرتي هاون عيار ١٢٠ ملم وقنبرتي قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم من مخلفات عصابات داعش".

وتابع بيان الخلية أن "الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية عثرت على كدس يحتوي على ١٠ عبوات ناسفة محلية الصنع ومسطرتي تفجير وعلبتين من مادة C4، فضلا عن العثور على عبوة مزروعة في احد الطرق تم تفجيرها تحت السيطرة ضمن قاطع المسؤولية".