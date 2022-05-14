طريقة عمل عجينة العشر دقائق للمعجنات والبيتزا

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بغداد - ياسين صفوان - إنّ كنت تبحثين عن حلول سريعة لإعداد العجينة جربي طريقة عجينة العشر دقائق للمعجنات والبيتزا دون وقت أو جهد كبير باستخدام مكونات مناسبة للميزانية ومتوفرة في كل منزل، جربي تحضير هذه الوصفة واستخدميها في إعداد أشهى المعجنات.

