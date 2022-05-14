نادٍ أوروجوائي يطرح كرة نهائي مونديال 1974 للبيع

وأفاد رئيس نادي رامبلا جونيورز الأوروجوائي، دانيال بيانكي، بأن المزاد المذكور سيكون على مستوى دولي، دون إيضاح الدولة التي سيقام فيها.

ووفقا لبيانكي، فإن الكرة مملوكة للنادي، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية، منذ 25 عاما، بعدما تبرع بها للفريق رئيسه آنذاك، رامون باريتو، الذي شارك في تحكيم تلك المباراة.



وكان الحكم المذكور أحد الحكام المساعدين في المباراة، التي أقيمت يوم 7 يوليو/تموز 1974 على ملعب ميونخ الأولمبي، أمام أكثر من 70 ألف متفرج.

وبالإضافة إلى تلك المباراة، كان باريتو أيضا أحد الحكام المساعدين في نهائي كأس العالم 1978، عندما فازت الأرجنتين بقيادة سيزار لويس مينوتي على هولندا (3-1).