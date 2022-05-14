الأردن والعراق يستضيفان بطولتين لاتحاد غرب آسيا

وستقام بطولة الناشئين في الأردن، خلال الفترة من 22 إلى 30 يونيو/حزيران المقبل، فيما يستضيف الاتحاد العراقي بطولة تحت 23 عاما، من 3 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ويشارك في بطولة الناشئين 9 منتخبات، هي: الأردن، فلسطين، العراق، الإمارات، لبنان، سوريا، الكويت، اليمن، عمان.



وأعلن اتحاد غرب آسيا استمرار فتح باب المشاركة في بطولة تحت 23 عاما، حتى 9 يونيو/حزيران المقبل.

واختار الاتحاد مواعيد البطولتين، بحيث تتناسب مع الاستحقاقات التي تقبل عليها المنتخبات على المستوى القاري، لتكونان بمثابة محطتين تحضيريتين.

وكانت النسخة الثامنة من بطولة الناشئين قد أقيمت في السعودية، في نهاية عام 2021، وشهدت فوز المنتخب اليمني باللقب على حساب صاحب الضيافة.

وأقيمت بطولة تحت 23 الثانية في السعودية كذلك، وتوج المنتخب الأردني بلقبها.