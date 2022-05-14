البصرة تستضيف مجموعة العراق في تصفيات شباب آسيا

وقال ناصر، في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للاتحاد: "العراق تقدم بطلب رسمي لاستضافة مجموعته في تصفيات آسيا المقبلة للشباب، إيمانا بقدراته التنظيميّة على استضافة جميع البطولات ببراعة، ومنها تلك التصفيات".وواصل: "مدينة البصرة ستستضيف المنتخبات، التي قد يكون عددها 4 أو 5، حيث ستحدد القرعة عدد المنتخبات في كلِ مجموعة".

وأتم: "الاتحاد الآسيوي حدد يوم 24 من هذا الشهر موعدا لإجراء قرعة تصفيات شباب آسيا".