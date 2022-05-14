انت الان تتابع خبر البصرة تستضيف مجموعة العراق في تصفيات شباب آسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-14 | 11:10
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الخليج 365 - رياضة
أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم ىمحمد ناصر، موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على منح العراق حق استضافة مجموعته، في تصفيات شباب آسيا المقبلة، بعد وصولِ خطاب رسمي بذلك.
أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم ىمحمد ناصر، موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على منح العراق حق استضافة مجموعته، في تصفيات شباب آسيا المقبلة، بعد وصولِ خطاب رسمي بذلك.
وقال ناصر، في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للاتحاد: "العراق تقدم بطلب رسمي لاستضافة مجموعته في تصفيات آسيا المقبلة للشباب، إيمانا بقدراته التنظيميّة على استضافة جميع البطولات ببراعة، ومنها تلك التصفيات".
وواصل: "مدينة البصرة ستستضيف المنتخبات، التي قد يكون عددها 4 أو 5، حيث ستحدد القرعة عدد المنتخبات في كلِ مجموعة".
وواصل: "مدينة البصرة ستستضيف المنتخبات، التي قد يكون عددها 4 أو 5، حيث ستحدد القرعة عدد المنتخبات في كلِ مجموعة".
وأتم: "الاتحاد الآسيوي حدد يوم 24 من هذا الشهر موعدا لإجراء قرعة تصفيات شباب آسيا".
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