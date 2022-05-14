انت الان تتابع خبر بحادثين منفصلين.. انتشال جثة شاب وإنقاذ امرأة رمت نفسها بنهر دجلة في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتمكن مفارز النجدة النهرية، من انتشال جثة شاب ضمن منطقة الزعفرانية، وإنقاذ امرأة رمت نفسها بنهر دجلة من أعلى جسر الأئمة في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفارز النجدة النهرية انتشلت جثة شاب ضمن منطقة الزعفرانية"، مشيراً إلى أن "الحادث لم يتبين إذا كان غرقاً أثناء السباحة أو انتحاراً".
وأشار إلى أن "مفارز النجدة النهرية، تمكنت بحادث آخر، من إنقاذ امرأة قامت برمي نفسها من أعلى جسر الائمة إلى داخل النهر بدافع الانتحار".