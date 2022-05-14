بحادثين منفصلين.. انتشال جثة شاب وإنقاذ امرأة رمت نفسها بنهر دجلة في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفارز النجدة النهرية انتشلت جثة شاب ضمن منطقة الزعفرانية"، مشيراً إلى أن "الحادث لم يتبين إذا كان غرقاً أثناء السباحة أو انتحاراً".

وأشار إلى أن "مفارز النجدة النهرية، تمكنت بحادث آخر، من إنقاذ امرأة قامت برمي نفسها من أعلى جسر الائمة إلى داخل النهر بدافع الانتحار".